Il viaggio come spostamento fisico da un luogo ad un altro ma anche metafora della vita, dalla nascita alla morte, e, di nuovo, alla rinascita. Sassari ospita da stasera alle 17 sino a domenica due performance di danza urbana e arti visive.

L’evento "In Viaggio" è ideato dalla compagnia Senza Confini Di Pelle. I danzatori Dario La Stella, Valentina Solinas, Céline Brynart e Joyce Islas si esibiranno nella fontana di Angelo Maggi in via Brigata Sassari e poco dopo nella vicinissima sede di Tramandando_Lab, associazione culturale che porta avanti la tradizione della tessitura.

Domenica alle 18.30 tutti col naso in su in piazza Santa Caterina per ammirare "Nel respiro la rinascita" spettacolo di danza aerea e urbana a cura della compagnia Ali di Aria e Mudder Inside e la collaborazione di MyGymnica. La performance vedrà coinvolte cinque danzatrici: Isabella Farris, Sara Giordanelli, Laura Maiello, la direttrice artistica Rossana Stellato, ed Erika Tedde, che metteranno in scena il momento sacro e universale della nascita.

