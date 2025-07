Un progetto che va avanti con successo a Sinnai con diverse iniziative con la cultura e l'arte. Il prossimo appuntamento è per giovedì 12 luglio alle 19 nella sede della biblioteca comunale nella piazza del vecchio Municipio. In programma "Sìnnia sighit a chistionai in sardu", ("Sinnai segue a parlare in sardo").

In questo contesto, per giovedì è in programma la presentazione in lingua sarda dei libri "Antonio Gramsci, la vita e il pensiero" ed "Emilio Lussu, la vita e il pensiero", a cura di Sandro Dessì. Docente di Materie letterarie e Storia dell’Arte e appassionato da sempre di fumetti, Dessì organizza in vari Comuni dell'isola corsi per ragazzi e aspiranti disegnatori. Ha dedicato la sua arte a grandi figure come Joyce Lussu, Michela Murgia e Gigi Riva e le sue opere su Emilio Lussu e Gramsci, che con le loro idee hanno ridisegnato la storia del Novecento, sono di notevole importanza.

Le vite parallele di queste due personalità fondamentali per la cultura e la storia di Sardegna verranno infatti raccontate attraverso immagini, parole e musica. Dialogheranno con l'autore Francesco Cappai, Annagioia Manca e Luisella Saddi. La presentazione di questi due volumi si inserisce all'interno del progetto "Sìnnia sighit a chistionai in sardu 2", a cura dell'Ufficio della Lingua Sarda del comune di Sinnai e della biblioteca.

