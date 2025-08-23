A Porto Torres le antiche barche di Turris: prorogata la mostraCirca 150 opere esposte per un viaggio attraverso le epoche che hanno segnato la storia della navigazione nel Mediterraneo
Prorogata sino a domani, 24 agosto, la mostra a Porto Torres intitolata "Barche nella storia - barche nel Mediterraneo" , un esposizione curata da Odo Tinteri e allestita nel porto antico romano di Turris Libisonis, nell'area sottostante la gradonata di fronte la banchina su-ovest del porto civico.
Circa 150 opere esposte, un vero e proprio viaggio nel tempo, attraverso le epoche che hanno segnato la storia della navigazione nel Mediterraneo. Le barche, sin dall'antichità, sono state frammenti fondamentali per l'esplorazione, la fuga e la ricerca di fortuna. Fin dai tempi più remoti, uomini di ogni parte del mondo che hanno modellato il legno, costruito imbarcazioni capaci di solcare i mari e spingersi oltre l'orizzonte. La mostra, un dono che l'artista Tinteri ha fatto a tutta la comunità turritana, si è svolta in collaborazione con la Memoria Storica soc.coop. che gestisce l'Ufficio Turistico nell'ambito del progetto "Percorsi di Archeologia, Storia, Cultura e Ambiente nel territorio di Porto Torres, e con l'Autorità di sistema portuale. L'evento è patrocinato dal Comune Turritano.