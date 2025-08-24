Letture d'Estate a Villa Edera: "Un reportage di Salvatore Cambosu nella Bosa del 1951"Libro che Massimiliano Fois ha curato insieme a Katiuscia Nieddu, con la prefazione del Sindaco di Bosa Alfonso Marras
Lunedì 25 agosto alle 20 a Villa Edera ad Alghero, nell’ambito della rassegna Letture d’Estate (direzione artistica Neria De Giovanni), verrà presentato il saggio storico dal titolo "Un reportage di Salvatore Cambosu nella Bosa del 1951" (Edizioni Salpare 2025), libro che Massimiliano Fois ha curato insieme a Katiuscia Nieddu, con la prefazione del Sindaco di Bosa Alfonso Marras e l’intervento dell'ex presidente della Fondazione Salvatore Cambosu, Angelo Sirca. Un affresco di Bosa redatto nel 1951 dal grande scrittore di Orotelli Salvatore Cambosu, cugino di Grazia Deledda e autore dell’indimenticabile volume Miele Amaro, pietra miliare della letteratura sarda. Durante la serata anche l'esordio letterario di Bernardo Brau con il suo romanzo "Peccato Morire". Dante Tangianu allieterà la serata con le sue launeddas.