Il due volte vincitore del premio Oscar, autore di colonne sonore indimenticabili, Gustavo Santaolalla è il nome di punta della nuova edizione del Karel Music Expo: il 23 ottobre spetterà, infatti, al grande compositore di fama internazionale salire sui legni del Teatro Massimo di Cagliari. Un momento chiave per l’Expo, che si divide in due segmenti: il primo si concentrerà dal 4 al 6 settembre al Lazzaretto di Sant’Elia, e il secondo dal 23 ottobre al 10 novembre si muoverà tra il B Flat e il Massimo.

Santaolalla è un vero colpo grosso per Davide Catinari, che anche quest’anno segue la direzione artistica del festival, oggi alla sua diciannovesima edizione. Per i pochi che non lo sapessero, il maestro Santaolalla (argentino, classe 1951) non è solo uno dei grandi del rock ispanico – vincitore di due Grammy Awards – ma può anche vantare ben due Oscar consecutivi per le musiche dei film “Brokeback Mountain” e “Babel”, e come dimenticare la colonna sonora di un grande film come “I diari della motocicletta”, che gli ha valso il premio Bafta nel 2004. Un’occasione imperdibile per il pubblico, che potrà nel frattempo godere delle prime tre giornate di Karel Music Expo dal 4 al 6 settembre.

