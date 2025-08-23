Addio a Carlo Pepi, critico d’arte, tra i massimi conoscitori di Modigliani, morto oggi a 88 anni.

Pepi, toscano di origine sarda, fu l’unico esperto che nel 1984 riuscì a smascherare famosa “burla delle teste di Modigliani”, opere attribuite dai più all’artista ma che invece si rivelarono essere state create da un gruppo di ragazzi livornesi per scherzo.

Nel 2017 un altro saggio della sua perizia e conoscenza del grande artista: una mostra su Modigliani a Genova venne chiusa in anticipo perché Pepi denunciò la falsità di un terzo dei quadri esposti. Da lì nacque una vicenda giudiziaria portata avanti dalla procura genovese che sequestrò pure 21 tele. I sei imputati, due anni fa, sono stati tutti assolti e adesso si aspetta che venga fissato l'appello, mentre solo otto tele sono state ritenute fasulle.

