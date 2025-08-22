La dottoressa da un milione di follower in visita a Mandas. Cristina Tomasi, specializzata in Medicina Interna e Angiologia, autrice seguitissima sui social con quasi un milione di follower complessivi (Facebook, Instagram, Tik Tok) è in Sardegna per presentare il suo ultimo libro “La rivoluzione del metabolismo.

E, nella sua ricerca alla cura del benessere e al mangiare sano, ha visitato lo storico caseificio Garau di Mandas intrattenendosi con i titolari in quello che si è trasformato in un «costruttivo incontro sulla giusta alimentazione e sul vivere sani».

«Siamo felicissimi e orgogliosi di aver fatto conoscere la nostra storia e la nostra realtà alla carissima dottoressa Tomasi che ringraziamo di vero cuore per aver apprezzato i nostri formaggi insieme alla sua speciale famiglia», hanno detto Mimmo e Marina Garau che, unendo tradizione e innovazione, gestiscono il più antico caseificio in attività in Sardegna, fondato nel 1880 da Antonio Garau, portando avanti una tradizione casearia di famiglia che oggi ha raggiunto la quarta generazione.

L’autrice, medico internista di Bolzano, esperta nel campo del metabolismo e della nutrizione, oggi venerdì 22 agosto alle 18 presenterà il suo libro al Cormoran Hotel & Residence di Villasimius. «Il mio impegno - sottolinea - è volto a far acquisire consapevolezza e comprensione dei meccanismi alla base della salute».

