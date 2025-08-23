La sezione fotografica della XXIX edizione del Festival Internazionale Isole che Parlano, diretto da Paolo Angeli e Nanni Angeli, ospita una mostra di straordinario rilievo artistico ma soprattutto una testimonianza tanto onesta quanto cruda dui quanto accade negli ultimi due anni in Palestina: Gaza When Emotions Suffocate, dedicata a Samar Abu Elouf. La fotogiornalista palestinese Abu Elouf è stata insignita del World Press Photo of the Year 2025 per Mahmoud Ajjour, Aged Nine, ritratto toccante di un bambino di Gaza fotografato a Doha, dove era stato trasferito per cure mediche dopo l’amputazione degli arti in seguito a un’esplosione.

L’esposizione sarè inaugurata l'8 settembre alle 21 alla presenza di Abu Elouf, negli spazi del Cineteatro Montiggia di Palau, a seguire incontro e approfondimento sul suo lavoro Riflessioni sull’etica di un mestiere. La fotografa si racconta. La mostra sarà visitabile gratuitamente sino al 12 ottobre dal martedì alla domenica dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20.

La selezione sarà composta da 60 immagini che danno vita a un percorso cronologico che racconta il lavoro della

Inoltre, coerente con lo spirito del festival, Isole che Parlano di fotografia rinnova così la sua vocazione a raccontare il mondo contemporaneo attraverso lo sguardo di autori e autrici che, con un punto di vista autoriale ed autorevole, ne colgono le fratture, le resistenze, le trasformazioni.

© Riproduzione riservata