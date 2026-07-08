Sassari, all’Università yoga e teatro per il benessere degli studentiPubblicato l’avviso per la progettazione e realizzazione di tre percorsi agli allievi dell’ateneo
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
L’Università degli studi di Sassari promuove iniziative dedicate al benessere psicofisico degli studenti, con l’obiettivo di favorire la socializzazione e l’inclusione, prevenire situazioni di disagio e isolamento, sviluppare capacità espressive, comunicative e relazionali, e incentivare la partecipazione attiva alla vita universitaria.
In questo quadro è stato pubblicato un avviso comparativo, per soli titoli e valutazione di una relazione progettuale, finalizzato alla progettazione e realizzazione di tre percorsi rivolti agli studenti dell'ateneo sassarese. I tre percorsi riguardano: yoga; laboratorio teatrale; laboratorio di canto moderno. I termini per presentare domanda scadono il 31 luglio 2026.
Ogni percorso dovrà prevedere almeno 30 ore complessive, articolate in non meno di 10 incontri, e dovrà essere realizzato entro il 2027.
Possono partecipare professionisti singoli, associazioni culturali, associazioni sportive dilettantistiche, enti del Terzo Settore, cooperative sociali e altri operatori economici in possesso dei requisiti previsti. Il bando e il modulo di domanda sono disponibili sul sito UNISS.