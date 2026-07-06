Cabras, palco di Tharros ancora sotto sequestro: rimandato lo spettacolo dell’Accademia alla ScalaPrevisto per il 7 luglio, è stato posticipato a data da destinarsi
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Se per lo spettacolo dell'8 luglio gli organizzatori sono riusciti a spostarlo in piazza Is Ballus, a San Giovanni di Sinis, per quello del 7 luglio il destino è diverso.
Lo spettacolo della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala, inizialmente previsto per martedì 7 luglio 2026 al Teatro di Tharros nell'ambito del Festival I Giganti dell'Arte 2026, è stato posticipato a data da destinarsi, in attesa della comunicazione ufficiale di dissequestro del palco. Così fanno sapere gli organizzatori.
«La nuova data dello spettacolo sarà comunicata non appena definita», si legge in una nota. «Gli spettatori che desiderano ottenere il rimborso del biglietto potranno farne richiesta inviando una mail all’indirizzo info@boxofficesardegna.it entro le ore 12 di lunedì 20 luglio 2026».
Il palco è stato messo sotto sequestro dopo che una corista di 14 anni è caduta dal palco.