Indagare il presente del Belpaese attraverso le lenti della letteratura d'inchiesta, spezzando le solite idee sulle periferie. Un'idea "semplice e ostinata" che anche quest'anno porta avanti "Barbagia in Blu", in una seconda edizione che per ben quattro giornate torna ad animare Fonni: al centro della rassegna giornalismo, cinema, teatro e musica per voce di tanti ospiti di spicco, dall'8 all'11 luglio con attività parallele alla (ri)scoperta del borgo barbaricino.

Organizzato dal Comune in collaborazione con l'associazione culturale Altrove e sotto la direzione artistica di Luca Zoccheddu, "Barbagia in Blu" si appresta a entrare nel vivo dopo la speciale anteprima con Ascanio Celestini, in scena per lo spettacolo "Radio Clandestina" lo scorso 22 giugno.

Primo appuntamento mercoledì 8 alle 18:30, con la presentazione del tema dell'edizione – "In questo Paese c'è un altro Paese" – e gli incontri con protagonisti Cecilia Anesi, fondatrice del portale d'inchiesta giornalistica Irpidimedia, il giornalista Riccardo Bocca e il celebre collega Nello Trocchia, in una serata da concludersi sulle note di "Memoria del Mare", spettacolo interpretato da Giacomo Casti con la partecipazione di Arrogalla.

Giovedì invece, sempre alla stessa ora, Giovanni Seu introdurrà un secondo ciclo d'incontri che porterà sul palco Annalisa Camilli, stimata firma della rivista Internazionale, e il caporedattore del Secolo XIX ed esperto dei fatti del G8 di Genova Giovanni Mari, in un approfondimento dedicato alla proiezione del film "Diaz - Non pulire questo sangue" (2012), in programma per le 21:30.

Si proseguirà per le 19:30 di venerdì, negli interventi affidati alla giornalista e saggista Stefania Limiti e a Barbara Petrella, con quest'ultima che andrà ad analizzare la sempre più attuale e allarmante tematica degli incel. A seguire una speciale trasferta con il concerto di Giovanni Succi, veterano del rock indipendente tricolore e fondatore di band quali Bachi da Pietra e Madrigali.

Gran finale per sabato 11 con l'atteso Nando Dalla Chiesa, storico studioso della mafia in Italia e non solo, mentre la giornalista internazionale Barbara Serra presenterà il libro "Fascismo in famiglia", con cui esplora anche le radici sarde della sua famiglia. Saluterà definitivamente il pubblico fonnese un altro importante ospite dallo Stivale, con l'esibizione dal vivo del celebre cantautore emiliano Dente.

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