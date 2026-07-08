Uno sguardo sulle nuove produzioni di musica contemporanea dal territorio e non solo, al suo ritorno estivo: giovedì 9 luglio viene inagurata al Ghetto di Cagliari la seconda edizione di "Digressioni", curata da Alessandro Milia e sostenuta da Spaziomusica, in scena dalle 19 con "Le réveil profond".

Il concerto vede Gian Marco Medda con batterie e percussioni ed Emiliano Amadori al contrabbasso, in un incontro dedicato all'esplorazione delle sonorità generate dal mescolarsi dei due strumenti. La scaletta va a ripercorrere inedite composizioni e brani del repertorio contemporaneo, con le musiche – di cui diverse concepite per l'occasione – firmate da Enno Poppe, Giacinto Scelsi, Stefano Scodanibbio e Michele Sanna, oltre che dal direttore artistico Milia.

Prevista anche in quest'appuntamento il dialogo tra pubblico e musicisti, con una breve conversazione informale intorno agli strumenti e i linguaggi sonori caratteristici del progetto, in programma mezz'ora prima dell'esibizione. Una prima data a ingresso gratuito, con l'appuntamento invernale che attende ancora di essere svelato nei dettagli.

© Riproduzione riservata