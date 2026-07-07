Ogni estate la scena si ripete identica: scaffali pieni di spray, diffusori elettrici, piastrine, zampironi, candele alla citronella, braccialetti e persino trappole che promettono di eliminare il problema alla radice. Ma quali funzionano davvero? E quali, invece, fanno più leva sul marketing che sull'efficacia? Per le zanzare non esiste un rimedio universale, ma prodotti adatti a situazioni diverse. Per scegliere quello giusto bisogna capire dove ci si trova – in casa, in giardino o in campeggio – e se l'obiettivo è evitare le punture o ridurre la presenza delle zanzare.

Spray repellenti

Sono ancora il sistema più affidabile quando si trascorrono molte ore all'aperto. Creano una barriera che rende più difficile alle zanzare individuare la persona attraverso l'odore corporeo. L'efficacia varia in base al principio attivo e alla concentrazione, ma richiedono applicazioni periodiche, soprattutto se si suda o ci si bagna. Ideali per: passeggiate, aperitivi all'aperto, escursioni.

Diffusori elettrici e piastrine

Sono tra i prodotti più usati nelle camere da letto. Diffondono sostanze repellenti o insetticide nell'ambiente e aiutano a mantenere libera la stanza durante il sonno. Funzionano meglio con porte e finestre chiuse o protette da zanzariere. Ideali per: camere da letto e piccoli ambienti.

Zampironi

Continuano a essere un classico dei giardini estivi. Il fumo tiene lontane le zanzare, ma l'efficacia diminuisce in presenza di vento e non sono indicati negli ambienti chiusi. Inoltre, il fumo può risultare fastidioso per alcune persone. Ideali per: terrazze, cortili e barbecue.

Ventilatori

Non uccide le zanzare, ma spesso è uno degli alleati migliori. Le correnti d'aria rendono difficile il volo degli insetti e disperdono l'anidride carbonica e gli odori corporei che li attirano. Una soluzione semplice, economica e priva di sostanze chimiche. Ideale per: balconi, verande e camere da letto.

Candele alla citronella

Sono probabilmente il prodotto più sopravvalutato. Possono contribuire a ridurre la presenza delle zanzare in un'area molto limitata, soprattutto se abbinate ad altri sistemi, ma da sole difficilmente bastano durante le serate più afose. Ideali per: creare un piccolo effetto barriera intorno al tavolo.

Braccialetti e cerotti repellenti

Sono comodi soprattutto con i bambini o durante una passeggiata veloce, ma la protezione resta limitata all'area vicina al dispositivo. Se le zanzare sono numerose, difficilmente rappresentano una difesa sufficiente. Ideali per: brevi permanenze all'aperto, non come unica protezione.

Trappole per zanzare

Negli ultimi anni si sono diffuse trappole che attirano gli insetti con anidride carbonica, luce o altri richiami. Possono ridurre la popolazione di zanzare in un'area, ma richiedono tempo, manutenzione e un corretto posizionamento. Non offrono risultati immediati. Ideali per: giardini e spazi esterni utilizzati per tutta l'estate.

Il consiglio degli esperti

Più che cercare il prodotto miracoloso, conviene combinare più strategie: eliminare l'acqua stagnante, installare zanzariere, usare un ventilatore nelle ore serali e applicare un buon repellente quando si resta all'aperto. È la somma di piccoli accorgimenti, più che il singolo prodotto, a fare davvero la differenza e a risparmiarci fastidiosi pruriti.

(Unioneonline/D)

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