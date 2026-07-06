Il mondo culturale e artistico di Sassari piange la scomparsa di Carlo Antero Sanna. È morto questa mattina il fotografo appassionato della storia della città e animatore culturale. Insieme alla sorella ha diretto il Centro d'Arte Ulisse in corso Pascoli, spazio espositivo dedicato a mostre e incontri sull'arte, spesso contemporanea.

Allievo di Stanis Dessy, Carlo Antero Sanna ha collaborato con la pittrice Liliana Cano. I suoi scatti li ha dedicati alla storia di Sassari, con particolare attenzione ai Gremi e Candelieri, come anche nella bella mostra di due anni fa con foto della Faradda degli anni '80, ospitata nella Pinacoteca Nazionale, che riscosse un tale successo da essere promulgata di qualche settimana.

Tra le sue iniziative anche il disegno di alcuni francobolli celebrativi e la collaborazione con l'Accademia di Belle Arti che tre mesi fa ha portato gli allievi e le allieve del "Sironi" ad esporre le loro opere nel Centro d'Arte Ulisse.

© Riproduzione riservata