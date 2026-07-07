Un pacifico esercito di formatori, editori, docenti, scrittori, illustratori, attori, giornalisti, musicisti e poeti, invaderanno il Medio Campidano per la Festa della Letteratura Bimbi a Bordo 2026 organizzato dall'associazione guspinese InCoro, in programma dal 28 al 30 agosto con un'anteprima dal 24 al 27 tra Oristano, Assemini e Guspini.

In attesa del programma completo che verrà svelato nelle prossime settimane, gli organizzatori lanciano le prime anticipazioni di una XIV edizione che mette al centro la letteratura per l'infanzia come baricentro per dialogare con tutte le altre discipline. Il tema di quest'anno, "Corpi. Mappe per abitare il mondo”, esplora la percezione dell'essere attraverso le potenzialità della narrazione.

La direzione scientifica affidata a Francesco Cappa: «Il farsi corpo è il momento decisivo dell’incontro fra realtà e vita. Il corpo è il cardine sul quale ogni avventura ruota e ogni avventura porta nella realtà un cambiamento, un’esperienza, una storia di formazione». La centralità della narrazione letteraria guiderà il festival grazie a un parterre di ospiti internazionali.

Il viaggio del festival inizierà con le anteprime del 26 agosto a Oristano e del 27 a Guspini con l'incontro con Padre Enzo Fortunato. In occasione degli 800 anni dalle celebrazioni francescane, il celebre saggista e comunicatore presenterà "E se tornasse Francesco?”, volume arricchito dalla prefazione di Erri De Luca. L'autore mostrerà come il santo abbia trasformato il proprio corpo, i gesti e i luoghi attraversati in una mappa vivente per abitare il mondo, indicando così una geografia della fraternità in cui il corpo diventa un ponte verso gli altri, il creato e il senso profondo dell'esistenza.

La parola scritta si farà movimento ed esperienza cinetica grazie alla danza e ai laboratori di Ivano Gamelli, docente all'Università degli Studi di Milano-Bicocca e vero precursore della pedagogia del corpo in Italia. Co-fondatore della Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari, Gamelli guiderà i più piccoli a scoprire come i gesti della formazione, l'espressione motoria e il movimento fisico siano, a tutti gli effetti, la nostra prima e fondamentale lingua per abitare il mondo.

Dalla Francia arriveranno Joëlle Jolivet e Katy Couprie, due delle autrici e illustratrici più acclamate del panorama europeo, celebri per la precisione quasi enciclopedica dei loro spettacolari albi e libri illustrati. Attraverso una sintesi unica tra rigore visivo e poesia, le due artiste mostreranno come l'immagine sappia mappare l'anatomia e la natura, rendendo accessibile ai ragazzi la complessità del nostro essere biologico e culturale.

Accanto a loro, la manifestazione ospiterà la profonda voce poetica di Giusi Quarenghi ai cui versi è affidato il testo poetico sul corpo; per il mondo dell'editoria saranno presenti Maddalena Lucarelli (Fatatrac) e Monica Martinelli della pionieristica casa editrice Settenove. Questa realtà all'avanguardia, da sempre in prima linea nella prevenzione della violenza di genere attraverso l'editoria per ragazzi, trova un legame naturale e cruciale con il tema del festival, ricordando quanto il rispetto parta proprio dalla percezione primaria del sé corporeo.

A dare un'identità grafica immediata ed evocativa a tutto il festival sarà invece l'illustrazione della svizzera Johanna Schaible, firma internazionale capace di condensare lo spazio e il tempo a misura di bambino.

Dalle pagine dei libri, il festival si aprirà alla contaminazione tra diversi linguaggi artistici, toccando l'impegno civile, il giornalismo e il teatro, per mostrare come «il corpo sia anche un'avventura politica, che mette al centro molteplicità e singolarità come territori di confronto e esplorazione» spiegano dal comitato.

l grande teatro civile vedrà protagonista Marco Baliani (sabato 29 agosto), che porterà in scena il suo capolavoro assoluto Kohlhaas, pietra miliare del teatro di narrazione italiano, oltre a tenere un imperdibile incontro speciale dedicato ai ragazzi. Spazio poi al giornalismo d'inchiesta con Domenico Iannacone (domenica 30 agosto), che porterà a Guspini le testimonianze della nuova stagione di Che ci faccio qui? fortunato format di Rai Tre, un viaggio nelle vite degli altri incentrato proprio sulla dimensione fisica e simbolica dell'esistenza, tra storie di fragilità, solitudine e riscatto.

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