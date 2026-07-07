Siamanna, tutto pronto per la serata "Poesie di una terra viva"Un viaggio tra storia e memorie del poeta Ignazio Saba
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Venerdì 10 luglio, a Siamanna, organizzato dalla Pro loco, in collaborazione con il Comune, è in programma la serata intitolata “Poesie di una terra viva”, un viaggio tra storia e memorie del poeta Ignazio Saba.
A partire dalle 19, nella sala convegni di via Grazia Deledda, verrà presentato il testo “Cantos e Poesias”, un libro di poesie in sardo in cui Saba, attraverso i suoi versi, ripercorre momenti storici della propria vita nell’arco di circa 70 anni.
A dialogare con lui sarà Franco Velio Melas. Gli eventuali introiti della vendita dei libri verranno devoluti in beneficenza alla Caritas e alla Parrocchia di Siamanna.