Un anno fa, il 12 luglio 2025, le Domus de Janas sono entrate a far parte del Patrimonio Mondiale Unesco. Il Centro Studi “Identità e Memoria” (CeSIM) ha proposto una due giorni di eventi per celebrare la ricorrenza: martedì 14 luglio a Sassari e mercoledì 15 ad Alghero. Per compilare un ricco calendario è stato fondamentale il contributo della Regione Sardegna e la collaborazione di Città Metropolitana di Sassari, Comuni di Sassari e Alghero, Fondazione Alghero e CCN Centro storico della città catalana.

Previsti a Sassari una conferenza stampa e una mostra all'Ex-Ma.Ter dell'Accademia di Belle Arti, più un concerto con diversi artisti nell'attigua piazza Moretti, tra i quali Gavino Murgia, i Tenore Goiné di Nuoro, Piero Marras e i Tenores di Bitti "Mialinu Pira". Alghero invece ospiterà una tavola rotonda, un concerto di musica lirica (Paoletta Marroccu è la guest star) e una mostra diffusa nelle vie del centro storico.

Sono 18 i complessi archeologici in rappresentanza delle 3.500 Domus de Janas scelti dall'Unesco per “La tradizione funeraria nella preistoria della Sardegna-Le Domus de Janas”. Sono quelli meglio conservati tra quelli realizzati tra il neolitico Medio e l'Eneolitico, vale a dire tra il V e III millennio a.C. I monumenti che fanno parte del patrimonio Unesco sono: necropoli di Anghelu Ruju (Alghero); necropoli di Puttu Codinu (Villanova Monteleone); necropoli di Monte Siseri (Putifigari); necropoli di Su Crucifissu Mannu (Porto Torres); Domus de Janas dell'Orto del Beneficio Parrocchiale (Sennori); Domus de Janas della Roccia dell'Elefante (Castelsardo); Parco dei petroglifi A (Cheremule); Parco dei petroglifi B. Tomba Branca (Cheremule); la necropoli di S.Andrea Priu (Bonorva); necropoli di Sa Pala Larga (Bonorva); necropoli di Sos Furrighesos (Anela); necropoli di Iloi Ispiluncas (Sedilo); necropoli di Mandras (Ardauli); necropoli di Brodu (Oniferi); necropoli di Istevéne (Mamoiada); complesso megalittico di Pranu Mutteddu (Goni); necropoli di Montessu (Villaperuccio).

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