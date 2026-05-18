Per Valentina Murtas l’arte è un modo per restituire qualcosa alla sua città. La giovane artista oristanese ha donato questa mattina quattro sue opere al Comune di Oristano e alla Pro loco cittadina, trasformando in tele il legame con la Sardegna maturato dopo gli anni trascorsi lontano dall’Isola.

La consegna è avvenuta a Palazzo Campus Colonna, dove il sindaco Massimiliano Sanna ha ricevuto le tre opere destinate al Comune, mentre la presidente della Pro loco Ilaria Canu ha ritirato il dipinto donato all’associazione. Le opere fanno parte della collezione “Pintadu a tie”, progetto nato dalla riscoperta dell’identità e della memoria del territorio oristanese.

Valentina Murtas, 24 anni, attraverso linee e colori racconta emozioni, appartenenza e simboli della tradizione sarda. Le tre opere donate al Comune sono “Su Componidori”, “Sa Janna”, dedicata alla Torre di San Cristoforo, e “Sa Sorti”, con la stella a otto punte. Alla Pro loco è stata invece destinata “Elianora”, raffigurante la giudicessa Eleonora d’Arborea. Tutti i lavori sono realizzati a tempera su tela. «L’obiettivo del progetto – spiega l’artista – è promuovere e far conoscere la Sardegna e Oristano al di fuori dell’isola». Il progetto prosegue anche online attraverso il sito personale dell’artista, pensato come un museo virtuale dedicato a immagini, emozioni e identità del territorio.

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