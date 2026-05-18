Roberto Nieddu concede il bis e vince anche il 2° Nivola Poetry Slam tenutosi a Orani. Tra i12 concorrenti provenienti da tutta l'isola, il poeta di Burgos è quello che più ha impressionato per le sue ottave impegnate, pungenti ed esilaranti.

Al secondo posto si è confermato il poeta ovoddese Enzo Liborio Vacca che ha chiuso davanti a Luca Sedda di Gavoi. Visto che i primi tre classificati avevano già ottenuto la loro qualificazione alle fasi finali regionali del campionato Poetry Slam Sardegna, andrà in finale una poetessa che per la prima volta partecipava a uno slam: la quarta classificata Sandra Paddeu, poetessa di Orani.

In gara con loro gli altri poeti e performer: Anna Cidu e Tiziana Mura da Gavoi, Isa Gramai da Bolotana, Terri Melon da Cagliari, Ida Pranteddu da Aritzo, Antonello Satta da Ozieri, Marco Siotto da Nuoro, Tyfya da Sassari.

Lo slam si è svolto nella splendida cornice di granito del cortile del Museo Nivola in un mattino nuvoloso ma illuminato dal coinvolto pubblico delle grandi occasioni che ha designato come da regolamento i vincitori.

Hanno animato l’evento accompagnando i poeti nella loro esibizione la Maestra di Cerimonie e presentatrice Valentina Loche, il notaio di gara multipiattaforma Giovanni Salis, l'ospite speciale Tatana Devaddis, attrice poetante di Cannasas Teatro, e le musiche, il ritmo e il rumore del batterista Alberto Ferreri.

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