In collaborazione con l’Associazione Ma…donne, l’Olbia Community Hub ospita domani la presentazione del romanzo “La Stele delle Stelle”. Un viaggio tra archeologia, misteri millenari e interrogativi sull’origine dell’universo. Un appuntamento dedicato agli appassionati di narrativa d’avventura al quale parteciperanno gli autori Gian Roberto Silecchia e Davide Menini, che in via Perugia, a Poltu Cuadu, a partire dalle 18, dialogheranno con Carlo Sanna.

Il romanzo conduce i lettori in un’avvincente avventura tra enigmi antichi, reperti enigmatici e grandi domande sul destino dell’umanità. Protagonista della storia è Sophie Moreau, archeologa brillante e determinata che insieme al team del Dedalus Research Center, all’eccentrico Arthur Decker e allo speleologo Stefano Floris si troverà ad affrontare il mistero della “Stele delle Stelle”, un manufatto capace di mettere in discussione le certezze sul passato e sul futuro dell’uomo.

Tra suspense, scoperte archeologiche e riflessioni sull’origine dell’universo, il romanzo di Gian Roberto Silecchia e Davide Menini si rivolge a tutti i lettori che amano le storie capaci di intrecciare avventura, scienza e mistero. L’incontro rientra nel programma del Maggio dei Libri e si inserisce nel programma culturale dell’Olbia Community Hub, promosso dal Comune di Olbia - Assessorato ai Servizi alla Persona e pensato come spazio aperto di aggregazione, promozione culturale e partecipazione per la comunità.

L’appuntamento è aperto al pubblico con ingresso libero fino a esaurimento posti.

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