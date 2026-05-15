La musica è importante fin dai primi anni di vita e anche prima, figurarsi nella seconda metà dell'infanzia: e proprio a questa esigenza risponde "Mini Jazz Club", il nuovo progetto di Jazzin' Family dedicato alle famiglie con piccoli dai sei ai nove anni e con la direzione artistica della musicoterapeuta Francesca Romana Motzo. Dopo il debutto con il jazz contemporaneo del Matteo Muntoni Trio in "Grounding Music", questo sabato alle 17 sarà il turno del Trio Nues, sul palco del Jazzino di via Carloforte 74 con accoglienza ai nuclei familiari un quarto d'ora prima.

Concepito come naturale sviluppo delle iniziative di La Musica che gira in Tondo, obiettivo di "Mini Jazz Club" è quello di avvicinare bambini e genitori in un ascolto condiviso e adatto a entrambe le età, in uno spazio intimo, comodo e con una selezione musicale curata. Ciò anche nell'idea di creare nuove comunità musicali consapevoli, accompagnando la crescita degli spettatori di domani in una proposta culturale inclusiva e accessibile.

E il Trio Nues, che si compone dei musicisti Matteo Gallus (violino), Sebastiano Dessanay (contrabbasso) e Riccardo Sanna (fisarmonica), accoglierà piccoli e famiglie con un live dal titolo "Sentieri Nomadi": un percorso sonoro che, con partenza dai lontani monti Urali, attraversa i Balcani per poi approdare nel Mediterraneo, salpando da lì verso le coste iberiche fino a raggiungere il sognante Brasile. Ritmi, melodie e tradizioni sonore che esprimono l'indissolubile legame tra i popoli del mondo, con la musica come ponte universale per unire culture che appaiono lontanissime.

© Riproduzione riservata