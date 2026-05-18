Un grande riconoscimento per il cinema documentario indipendente sardo alla sesta edizione dell’Hip Hop CineFest, andata in scena al Fusolab di Roma. “Lontano dal centro” vince il Premio del Pubblico: si tratta del terzo trionfo al prestigioso festival per il regista Roberto Pili.

Il docufilm, prodotto da Francesco Pili, ha conquistato il Premio del Pubblico, confermando ancora una volta il forte legame tra il festival romano e il lavoro del regista, documentarista, fotoreporter e videomaker cagliaritano con una solida carriera e un’esperienza vasta nel campo del giornalismo visivo.

Il documentario racconta la storia di Richard “Dj Sputo” Di Via, figura autentica e storica della cultura hip hop underground, attraverso uno sguardo diretto, umano e profondamente legato alle periferie culturali e sociali, il tutto arricchito dal contributo di diversi esponenti storici della scena Hip Hop nazionale come Esa degli OTR, Danno dei Colle Der Fomento, Dj Stile e Dj Fakser.

Un percorso artistico coerente e riconoscibile che negli anni ha trasformato Roberto Pili in una delle voci più autentiche del racconto audiovisivo legato alla cultura urban contemporanea. Le sue opere si distinguono per uno stile viscerale e immersivo, capace di raccontare la realtà senza filtri, mettendo al centro le persone, le fragilità e le identità delle periferie artistiche e sociali.

La vittoria di “Lontano dal centro” rappresenta anche un importante riconoscimento per la produzione indipendente portata avanti da Francesco Pili, che con questo progetto contribuisce a rafforzare il dialogo tra Sardegna, cinema documentario e cultura hip hop nazionale.

(f.f.).

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