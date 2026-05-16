Successo per la XV edizione di “Musica Maestro”, rassegna internazionale a cura dell’associazione Cantori della Resurrezione, diretta da Fabio Fresi, e sostenuta dal Comune di Porto Torres, da Salude&Trigu della Camera di Commercio di Sassari, dalla Fondazione di Sardegna, da Fersaco, Feniarco e da diversi sponsor, con la collaborazione fondamentale delle parrocchie turritane di Cristo Risorto e San Gavino.

Dopo l’esibizione dei rinomati Tenores di Bitti “Remunnu ‘e locu”, quartetto fondato nel 1974, istituzione internazionale per la salvaguardia del millenario canto a tenore, peculiare della Sardegna centrale, e gli incontri polifonici di questa sera proseguono gli eventi in programma domenica 17 maggio. Si tratta dell’ultimo appuntamento nella chiesa di Cristo Risorto: toccherà a “Vox Mulieris” con un percorso musicale intitolato “Arte delle donne dal Medioevo a oggi”, dedicato alla creatività delle compositrici dal Medioevo all’epoca contemporanea.

L’ensemble è composto da Valentina Satta (soprano), Cristina Mura (tiorba), Giorgio Oppo (viola da gamba) e Fabio Frigato (clavicembalo). Gran finale sabato 6 giugno nella basilica di San Gavino con il tradizionale ospite internazionale. Direttamente dalla Svezia si esibiranno i Ringmasters, quartetto vocale a cappella laureatosi campione del mondo di Barbershop nel 2012.

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