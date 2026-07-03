Da sabato 4 a venerdì 12 luglio il Teatro Comunale Maria Carta di Elmas ospita la seconda parte di Actor Giovane 2026, la rassegna organizzata dalla Scuola d’Arte Drammatica di Cagliari, dedicata alla produzione teatrale e alla valorizzazione della scena contemporanea e realizzata con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna. Per nove giorni si alterneranno 17 appuntamenti, tra spettacoli teatrali e produzioni cinematografiche originali, con la partecipazione di artisti e registi della scuola e della compagnia ospite Teatro S’Arza di Sassari.

Dopo gli incontri organizzati in primavera, si apre così un nuovo capitolo della rassegna, realizzata con la direzione artistica di Simeone Latini e l’organizzazione di Gabriela Sandu ed Erika Carta. Ad aprire il programma, sabato 4 luglio, sarà “Piccoli Amici”, lo spettacolo della compagnia sassarese dedicato ai più piccoli, seguito da “Il Sogno – una metafora del teatro”, per la regia di Marta Proietti Orzella, un viaggio nel mondo magico delle commedie di Shakespeare, tra amore e incanto. Il cartellone proseguirà il 5 luglio con “Il Legno e la Carta”, ispirato alle “Avventure di Pinocchio” di Collodi, e “Macbeth”, entrambi con la regia di Caterina Ghidini. Il 6 luglio sarà proposto “Sono pazzo ma so perché”, ancora diretto da Marta Proietti Orzella, mentre il 7 luglio si va avanti con il cortometraggio “Piccolo Corto Messaggio”, diretto da Andrea Santonastaso, seguito dallo spettacolo “Rumori Fuori Scena”, firmato dallo stesso regista.

L’8 luglio andranno in scena “In Certi Sguardi” e “L’Uomo dai Mille Colori”, con la regia di Caterina Ghidini, mentre il 9 luglio sarà la volta di “Non Butto Niente” e “Vivo o Morto? sopravvivere è un’opinione”, diretti da Marta Proietti Orzella. Ancora, “I Litiganti” e “Il Rinoceronte”, con la regia di Andrea Santonastaso, sarà la proposta per la giornata del 10 luglio. L’11 luglio sarà dedicato ai lavori diretti da Simeone Latini, con “Commedia al Buio” e un classico di Eugène Ionesco, “La Cantatrice Calva”. Il programma si concluderà il 12 luglio con il cortometraggio “Relazioni”, scritto e diretto da Simeone Latini, e con “Il Sogno di Alice”, da Lewis Carroll, regia di Andrea Santonastaso, che chiuderà l’edizione 2026 di Actor Giovane.

(Unioneonline)

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