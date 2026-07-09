Anche gli utenti della biblioteca di Piazza Europa avranno accesso gratuito alla banca dati internazionale di oltre 7.000 quotidiani e riviste di 90 paesi, disponibili in 40 lingue diverse. Un’offerta culturale e informativa messa a disposizione dalla Regione Sardegna alla quale aderisce anche la biblioteca di Dolianova. La piattaforma MLOL (MediaLibraryOnLine), accessibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, potrà essere fruibile sia da web sia da dispositivi mobili. Per poter utilizzare MLOL è sufficiente richiedere le credenziali di accesso alla biblioteca comunale, comunicando nome, cognome e indirizzo e-mail. L'utente riceverà in automatico una e-mail alla casella di posta comunicata con il link alla piattaforma e le credenziali di accesso. Una volta ottenute le credenziali, è possibile collegarsi al portale della Regione Sardegna MediaLibraryOnLine e iniziare a sfogliare quotidiani, riviste italiane e straniere, consultare archivi storici, leggere news aggiornate e molto altro in streaming o in lettura digitale, direttamente dal proprio computer, tablet o smartphone e usufruire anche di un servizio di traduzione automatica.

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