Cultura e informazione, la biblioteca di Dolianova aderisce al sistema MlolAccesso gratuito alla banca dati internazionale di oltre 7.000 quotidiani e riviste di 90 paesi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Anche gli utenti della biblioteca di Piazza Europa avranno accesso gratuito alla banca dati internazionale di oltre 7.000 quotidiani e riviste di 90 paesi, disponibili in 40 lingue diverse. Un’offerta culturale e informativa messa a disposizione dalla Regione Sardegna alla quale aderisce anche la biblioteca di Dolianova. La piattaforma MLOL (MediaLibraryOnLine), accessibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, potrà essere fruibile sia da web sia da dispositivi mobili. Per poter utilizzare MLOL è sufficiente richiedere le credenziali di accesso alla biblioteca comunale, comunicando nome, cognome e indirizzo e-mail. L'utente riceverà in automatico una e-mail alla casella di posta comunicata con il link alla piattaforma e le credenziali di accesso. Una volta ottenute le credenziali, è possibile collegarsi al portale della Regione Sardegna MediaLibraryOnLine e iniziare a sfogliare quotidiani, riviste italiane e straniere, consultare archivi storici, leggere news aggiornate e molto altro in streaming o in lettura digitale, direttamente dal proprio computer, tablet o smartphone e usufruire anche di un servizio di traduzione automatica.