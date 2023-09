La Scienza torna in piazza: venerdì 29 settembre, dalle 16, nella suggestiva cornice dei Giardini pubblici a Cagliari, andrà in scena la “Sharper Night”, la Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici, evento dedicato alla ricerca e al dibattito sulle principali sfide sociali che accomunano ricercatori e cittadini di ogni età.

Un programma ricco di incontri e approfondimenti pensato per offrire un contributo approfondito, ma di taglio divulgativo, alla comprensione dei fatti e degli eventi più attuali: dai diritti delle persone migranti alla farmacovigilanza, dagli insetti commestibili all’intelligenza artificiale, dall’uso sicuro dei social media agli effetti di alcol e droghe.

Sharper è il nome del progetto grazie al quale l’Università di Cagliari organizza la Notte. Fanno parte della squadra numerosi atenei ed enti di ricerca nelle città di Ancona, Cagliari, Camerino, Catania, Genova, L’Aquila, Macerata, Nuoro, Palermo, Pavia, Perugia, Sassari, Terni e Trieste.

Capofila di Sharper è Psiquadro, società specializzata in comunicazione della scienza e della ricerca. L’edizione di quest’anno è articolata in cinque diversi formati. Laboratori interattivi: con spazi dedicati a un pubblico di giovani, adulti, famiglie, in cui sperimentare attività pratiche, interagire con prototipi, ascoltare il racconto coinvolgente di progetti o risultati di ricerca che spaziano dalle tecnologie per la sostenibilità al contrasto alle discriminazioni basate su identità di genere e orientamento sociale, dall’elettronica di frontiera alla sicurezza in casa. Spazio giovani: giochi, esercizi, laboratori, percorsi, workshop pensate per una o più di queste fasce di età: 3-5 anni – 6-11 anni – 12-17 anni. Le classi e il pubblico più giovane saranno coinvolti in giochi, esperimenti e attività interattive e divertenti. Talk “Incontri con la ricerca”: conversazioni informali su un tema di ricerca con un forte carattere di interesse pubblico, al centro del dibattito pubblico, o collegato a temi di forte attualità. Talk “Come funziona? Come è fatto?”: "pillole" di divulgazione che illustreranno in termini semplici, ma con approfondimento e rigore scientifici, i meccanismi di funzionamento di fenomeni, oggetti, strutture, organismi di qualsiasi tipo.

E infine, invito al museo: visite guidate e aperture straordinarie di gallerie e musei della Cittadella dei musei di piazza Arsenale, più una speciale caccia al tesoro tra le sale della Galleria comunale d’arte.

