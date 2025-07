Gianmarco Tognazzi, sabato scorso a Nora, ha inaugurato la quarantatreesima edizione del festival "La Notte dei Poeti" organizzato dal Cedac. L’attore ha portato in palcoscenico “Paul McCartney e i Beatles. Due leggende” sulle note del Duo Saverio Mercadante.

Gianmarco Tognazzi durante lo spettacolo a Nora

Ieri, sempre a Nora, in scena “Il romanzo della Bibbia” di e con Aldo Cazzullo e Moni Ovadia (proposto anche ad Alghero). Venerdì 11 luglio nuovo appuntamento: Valentino Mannias (premio Ubu 2024) è il protagonista di “Hamlet in Purple” da William Shakespeare sulla colonna sonora del polistrumentista e compositore Luca Spanu. Sabato 12 luglio alle 20 Valerio Aprea presenta "In Città", da "I sogni della città bianca", per un omaggio a Sergio Atzeni a trent'anni dalla scomparsa.

Nel video l’intervista a Gianmarco Tognazzi.

