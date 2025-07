Quinta giornata di navigazione domani, giovedì 10 luglio, per Cinema delle Terre del Mare, il festival che porta il meglio delle produzioni indipendenti lungo la Riviera del corallo Alghero, organizzato dalla Società Umanitaria di Alghero con la direzione artistica di Alessandra Sento.

Si parte alle 18 a Lo Quarter dove sarà proiettato Portuali di Perla Sardella (Italia, 2024, 81’), vincitore del Premio Gli Imperdibili al Festival dei Popoli di Firenze 2024.

«Il Collettivo Autonomo Portuali del Porto di Genova decide che le navi che trasportano armamenti ed esplosivi, utilizzati nei teatri di guerra, non sono più benvenute tra le banchine della loro città. Non vogliono avere alcuna parte, neppure indiretta. In lotta con le autorità e con il sindacato, riuniti in assemblea durante la pandemia, discutono delle precarie condizioni lavorative e della sottomissione ai poteri forti. La loro battaglia collettiva si intreccia all’agenda sindacale e alle vicende private dei singoli, sempre più lontani dall’essere ascoltati nelle proprie rivendicazioni professionali».

Il film è inserito nella sezione Immersioni del festival, dedicata ai candidati alla prima edizione del Premio del Pubblico Cinema delle Terre del Mare.

Alle 22 la serata prosegue allo stabilimento Rosanna nella vicina spiaggia Maria Pia dove per la sezione Arcipelaghi sarà proposto La cocina (Aragoste a Manhattan) del messicano Alonso Ruizpalacios (USA, 2024, 139’), in concorso lo scorso anno al Festival del Cinema di Berlino. Il festival aderisce alla Rete CineFestival Sardegna, ed è sostenuto da Regione Autonoma della Sardegna, Comune di Alghero, Fondazione Alghero, Fondazione di Sardegna e Camera di Commercio di Sassari-Progetto Salude & Trigu.

