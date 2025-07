Un evento particolare, perché propone visioni alternative su temi sensibili per gli adolescenti e chi gravita attorno al loro mondo: giovedì parte a Sassari il 5° Festival Sociale ConTenere dell’Associazione Acme. Ogni giovedì dalle ore 21, a partire dal 10 luglio, il chiostro della Parrocchia di San Giovanni Bosco ospiterà serate di incontro e confronto, ma soprattutto, di interrogativi.

Il primo tema affrontato è “Sbagliando si impara”, dove si rifletterà su come la fragilità sia socialmente condannata malgrado proprio l’errore sia opportunità di crescita e apprendimento. Tra gli ospiti, oltre a docenti e studiosi, anche lo scrittore, ex detenuto, Massimiliano Avesani per riflettere sulla dicotomia giusto/sbagliato

Il 17 luglio ci si interroga sulla fuga degli artisti dall’Isola, dando voce a chi va via ma anche a chi sceglie di restare, nella serata “Artista che vieni artista che vai”. Tra gli ospiti Elisa Pinna, la giovane musicista sarda Capo Ufficio Produzione alla Fondazione Arena di Verona. Il 24 luglio si cercherà di dare una forma alle relazioni sociali in tempo digitale con “Amici che non ho mai visto”, che ospita anche il dott. Alberto Pellai.

La chiusura il 31 luglio con “A me non interessa”, una serata per raccontare la normalizzazione e l’accettazione della mafia, capire quali possano esserne i segnali, quale sia il ruolo degli adulti e soprattutto come promuovere una cultura della legalità che sembra traballare. Tra gli ospiti Gilberto Ganassi, sostituito procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

