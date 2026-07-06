Quattro medici, un infermiere e uno psicologo: sono i componenti della commissione multidisciplinare permanente per la predisposizione e l’attuazione della procedura di richiesta di suicidio medicalmente assistito, nominati dalla Asl di Cagliari.

L’azienda sanitaria va avanti, sulla base della legge regionale sul fine vite che il Governo a dicembre dell’anno scorso ha portato davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che si tratti di un tema di competenza statale. La norma sarda è stata impugnata ma è stata emanata secondo il quadro giuridico tracciato dalla stessa Consulta. mentre il Parlamento ha deciso di non legiferare sul punto, creando un vuoto che le Regioni hanno provato a colmare.

I componenti della commissione per la Asl 8 sono:

Laura di Giuseppe in qualità di Dirigente Medico Palliativista

in qualità di Dirigente Medico Palliativista Giuseppina Pilia in qualità di Dirigente Medico Neurologo

in qualità di Dirigente Medico Neurologo Martina Pinna in qualità di Dirigente Medico Psichiatra

in qualità di Dirigente Medico Psichiatra Mario Cardia in qualità di Dirigente Medico Anestesista

in qualità di Dirigente Medico Anestesista Luigi Giacomo Loi in qualità di Infermiere

in qualità di Infermiere Silvia Garau in qualità di Dirigente Psicologo

Chi vuole ricorrere al suicidio assistito, se ricorrono le condizioni previste dalla Corte costituzionale, deve presentare un’istanza. La commissione – secondo la legge regionale – «assicura l'interlocuzione personale e diretta con il richiedente e verifica in via preliminare che il richiedente abbia ricevuto una informazione

chiara e adeguata sulla possibilità di accedere ad un percorso di cure palliative, inclusa la sedazione palliativa profonda continua, nonché sul suo diritto di rifiutare o revocare il consenso a qualsiasi trattamento sanitario, anche di sostegno vitale». Sarà poi sempre la commissione a definire «le modalità per garantire alle persone in possesso dei requisiti (...) interessate ad accedere al suicidio medicalmente assistito, un fine vita più indolore e dignitoso possibile».

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