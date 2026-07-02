La filosofia torna protagonista al Parco delle Arti di Molineddu a Ossi, con la quarta edizione dei "Piccoli Cantieri di Filosofia per non addetti ai lavori", il ciclo di incontri promosso dall'APS Parco delle Arti di Molineddu, con il patrocinio del Comune di Ossi.

Un percorso divulgativo aperto a tutti, pensato per avvicinare il pubblico alla storia del pensiero filosofico attraverso un linguaggio semplice, accessibile e coinvolgente.

Cinque appuntamenti per riflettere insieme sui grandi filosofi e sulla rivoluzione scientifica del Seicento, guidati da docenti provenienti dagli istituti scolastici del territorio. Tutti gli incontri si terranno alle ore 21presso il Parco delle Arti di Molineddu. Dopo l’incontro del 1 luglio con Francesco Bacone e professoresse Aurora Bayslak e Luisella Pisciottu, il prossimo appuntamento è per l’8 luglio con La rivoluzione scientifica Galileo Galilei, con le professoresse Alessandra Melas e Sara Strinna; il 15 luglio – Cartesio | Pascal con i professori Cristiano Sabino e Ilario Fusaro; il 22 luglio – Spinoza | Leibniz con i professori Pasquale Lubinu e Antonello Borio; il 29 luglio – Hobbes | Locke con la professoressa Roberta Soggia e il professor Luigi Canalis. Al termine di ogni serata sarà inoltre possibile condividere un momento conviviale con una degustazione dei vini delle Cantine Alba e Derudas di Ossi.

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