Si intitola "Un tè con Grazia. Letture deleddiane e conversazioni intorno a Elias Portolu" l'iniziativa organizzata dall'Archivio storico del Comune, in collaborazione con l'associazione Quiteria. L'appuntamento è per giovedì 9 luglio alle 18.30.

L'incontro, aperto a chiunque desideri partecipare, si svolgerà nella sede di via dell'Insinuazione: uno spazio affascinante nel cuore del centro storico della città, dove i presenti potranno condividere riflessioni, letture e conversazioni in un contesto informale.

La scelta del luogo assume un significato particolare: l'Archivio storico comunale è infatti intitolato a Enrico Costa, che fu legato alla scrittrice Grazia Deledda da un rapporto di amicizia e reciproca stima. Un legame che rende questo spazio particolarmente evocativo per accogliere una rilettura condivisa del romanzo Elias Portolu, una delle opere più celebri nella vasta produzione della scrittrice nuorese.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di promuovere la lettura come occasione di incontro, confronto e partecipazione, offrendo ai partecipanti un momento di dialogo, serenità e condivisione culturale.

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