Barù sbarca in Sardegna. E lo fa col pop up estivo Braci By Barù Beach Edition nella esclusiva cornice dell’Hotel Abi d’Oru di Marinella.

Dal mese di luglio la struttura gallurese accoglie il celebre gastronomo maremmano, esperto di vini e food influencer, all’anagrafe Gherardo Fedrigo Gaetani Dell'Aquila D'Aragona, offrendo ai suoi ospiti, interni ed esterni, una nuova esperienza gastronomica all'aria aperta e insieme un appuntamento imperdibile, un pranzo o una cena dedicati alla brace in una delle cornici naturali più belle dell’Isola: il Golfo di Marinella.

Dopo l’esperienza di Braci by Barù nell'estate 2022 a Milano, Barù, diventato polare con le partecipazioni a programmi televisivi come Pechino Express, Cuochi e Fiamme e Grande Fratello Vip, torna, dunque, con Braci by Barù Beach Edition all'Abi d'Oru, format ristorativo ideato e realizzato da Food Media Factory, mettendo in scena un vero e proprio spettacolo per gli amanti della brace, uno strumento arcaico di cottura, profondamente legato alla tradizione sarda e tema ricorrente nella cultura gastronomica del territorio.

Da non perdere la rivisitazione, creata appositamente pensando ad Abi d'Oru, di un grande classico: il Lobster Roll, il goloso panino con astice alla griglia proposto con un pane al latte fragrante, una maionese aromatizzata con erbe locali della macchia mediterranea e il miele delle arnie dell'Abi d'Oru, curate ogni giorno da un apicoltore nell'entroterra per celebrare il nome stesso dell'hotel, in italiano “ape d'oro”.

© Riproduzione riservata