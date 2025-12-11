Un giovane artista sardo, Andrea Sanna, è tra i vincitori della 42a edizione del prestigioso Premio Firenze. Sanna, originario di Tempio, ha partecipato al concorso promosso dal Centro Culturale Firenze-Europa “Mario Conti” con il patrocinio della Regione Toscana e della città metropolitana di Firenze.

L’opera di Andrea Sanna era tra le 175 in lizza per la sezione Arti visive, mentre 294 erano gli elaborati per la narrativa. Il pittore ha vinto il premio Firenze Giovani con l’opera intitolata Pensieri.

La premiazione è avvenuta nel Salone de’ Cinquecento, in Palazzo Vecchio. Andrea Sanna da diversi anni approfondisce e sperimenta tecniche pittoriche che si ispirano ai grandi classici.

