Le anguille marinate, secondo di pesce da servire rigorosamente freddoMolto diffuso nell’Oristanese, è semplice e veloce da preparare: ecco tutti i passaggi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Oggi su ricette sarde parliamo di un secondo piatto di pesce e ricco di grassi salutari e omega-3, le anguille marinate. Nato a Cabras e molto diffuso nell’Oristanese, va servito rigorosamente freddo.
Tempo: 35 minuti, più la marinatura
Difficoltà: bassa
Ingredienti: anguille 1 kg, olio extravergine d’oliva mezzo bicchiere (più quanto basta
per friggere), aceto di vino bianco 1 bicchiere; cipolla 1, aglio 3 spicchi, menta qualche
foglia, basilico qualche foglia, alloro 6 foglie; sale; per le varianti: aglio, limone.
Preparazione
- Ripulire le anguille, sfregandole con il sale; eviscerarle, eliminare fiele, teste e code; sciacquarle e tagliarle a pezzi di 10 cm (10 minuti).
- Sciacquarle ancora dopo averle tagliate, asciugarle bene con un canovaccio e friggerle in olio bollente finché iniziano a dorare.
- Scolarle e poggiarle sulla carta per alimenti (10 minuti in tutto).
- Tritare la cipolla e schiacciare l’aglio (2 minuti), poi soffriggerli nell’olio per 4 minuti, a fuoco basso.
- Eliminare l’aglio, versare l’aceto, alzare la fiamma e far consumare per 5 minuti, poi riabbassarla, unire menta, basilico e alloro interi e far aromatizzare per altri 5 minuti.
- Salare appena, mescolare e condire le anguille in unico strato con la marinata calda.
- Far insaporire in frigo per 24 ore.
- Servire fresco in estate, a temperatura ambiente in inverno.
Varianti
Si può aggiungere l’aglio sia nella bollitura che nel liquido di marinatura, e spolverare alla fine con buccia
grattugiata di limone e anche qualche goccia del succo. Per una pietanza più leggera, non friggere le anguille bensì ottenere dei filetti, spellandole e spinandole; rosolarli brevemente in tegame con qualche goccia d’olio, poi aggiungere poca acqua e sbollentarli per un paio di minuti; spegnere e procedere alla marinatura come descritto.
Vino consigliato
Bianco Vermentino di Sardegna