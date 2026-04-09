Oggi su ricette sarde parliamo di un secondo piatto di pesce e ricco di grassi salutari e omega-3, le anguille marinate. Nato a Cabras e molto diffuso nell’Oristanese, va servito rigorosamente freddo.

Tempo: 35 minuti, più la marinatura

Difficoltà: bassa

Ingredienti: anguille 1 kg, olio extravergine d’oliva mezzo bicchiere (più quanto basta

per friggere), aceto di vino bianco 1 bicchiere; cipolla 1, aglio 3 spicchi, menta qualche

foglia, basilico qualche foglia, alloro 6 foglie; sale; per le varianti: aglio, limone.

Preparazione

- Ripulire le anguille, sfregandole con il sale; eviscerarle, eliminare fiele, teste e code; sciacquarle e tagliarle a pezzi di 10 cm (10 minuti).

- Sciacquarle ancora dopo averle tagliate, asciugarle bene con un canovaccio e friggerle in olio bollente finché iniziano a dorare.

- Scolarle e poggiarle sulla carta per alimenti (10 minuti in tutto).

- Tritare la cipolla e schiacciare l’aglio (2 minuti), poi soffriggerli nell’olio per 4 minuti, a fuoco basso.

- Eliminare l’aglio, versare l’aceto, alzare la fiamma e far consumare per 5 minuti, poi riabbassarla, unire menta, basilico e alloro interi e far aromatizzare per altri 5 minuti.

- Salare appena, mescolare e condire le anguille in unico strato con la marinata calda.

- Far insaporire in frigo per 24 ore.

- Servire fresco in estate, a temperatura ambiente in inverno.

Varianti

Si può aggiungere l’aglio sia nella bollitura che nel liquido di marinatura, e spolverare alla fine con buccia

grattugiata di limone e anche qualche goccia del succo. Per una pietanza più leggera, non friggere le anguille bensì ottenere dei filetti, spellandole e spinandole; rosolarli brevemente in tegame con qualche goccia d’olio, poi aggiungere poca acqua e sbollentarli per un paio di minuti; spegnere e procedere alla marinatura come descritto.

Vino consigliato

Bianco Vermentino di Sardegna

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