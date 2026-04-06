Una preparazione perfetta per le festività pasquali: l’agnello con pecorino.

INGREDIENTI - Coscia d’agnello, pecorino fresco, strutto, pane carasau, alloro, finocchio selvatico, olio evo, sale. Per il brodo: osso della coscia, cipolla, sedano, carota.

PREPARAZIONE - Innanzitutto, si disossa l’agnello e lo si taglia in pezzi piccoli. Con l’osso e le verdure si prepara quindi un brodo abbastanza denso. Si fa poi rosolare la carne in padella per una decina di minuti con dell’olio e le foglie d’alloro. Si aggiungono poi due cucchiai di brodo e si fa cuocere a fuoco lento per circa 25 minuti, controllando il sale alla fine della cottura. A questo punto si mette dello strutto in una teglia, la si ricopre con del pane carasau e si inserisce sopra uno strato di carne di agnello, che a sua volta viene ricoperto dal pecorino a cubetti e del finocchio selvatico sminuzzato. Si può quindi aggiungere un altro strato composto da carasau, agnello, pecorino e finocchietto. L’ultimo strato viene ricoperto da un altro strato di pane carasau, che viene bagnato con il fondo di cottura. Viene poi inserito nel forno preriscaldato a 200° ed è necessaria una cottura di circa un quarto d’ora, in modo che il pecorino possa sciogliersi adeguatamente. Terminata la cottura, si toglie il tutto dalla teglia e lo si taglia a rettangoli. Prima di servirlo si può aggiungere dell’olio evo. Il piatto si può completare a piacere con patate e carciofi cotti separatamente e a fine cottura uniti all’agnello.

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