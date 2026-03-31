Oggi su Ricette Sarde vi proponiamo una variante dell’agnello, molto in voga sulle tavole pasquali. L’agnello con mirto e formaggio casizzolu, secondo piatto che nasce nelle aree interne centro-occidentali dell’Isola ed è diffuso in tutto l’entroterra.

Tempo: 1 ora

Difficoltà: bassa

Ingredienti: carne di agnello 1 kg; formaggio casizzolu 150 g, cipolla 1, mirto 2 cucchiai

di foglie; prezzemolo mezzo mazzetto; olio extravergine d’oliva mezzo bicchiere, vino

bianco mezzo bicchiere, sale.

Preparazione

• Lessare le foglie di mirto con qualche cucchiaio di vino e un paio di bicchieri d’acqua appena salata per 20 minuti; scolare le foglie e metterle da parte; conservare il liquido.

• Tagliare l’agnello a pezzi; ripulirli da una parte del grasso (10 minuti).

• Sminuzzare finemente cipolla e prezzemolo e soffriggerli nell’olio caldo per 4 minuti.

• Aggiungere la carne al soffritto e rosolarla per 10 minuti, rigirandola più volte.

• Sfumare con il vino restante, poi abbassare la fiamma e aromatizzare con il liquido al mirto, versato a poco a poco (5 minuti).

• Abbassare il fuoco, coprire e cuocere per 30 minuti, aggiungendo acqua calda prima che la pietanza si asciughi; salare e mescolare spesso.

• Verso la fine, unire anche le foglie di mirto, aumentando la dose d’acqua in modo che il sugo diventi abbondante; prima di spegnere, farlo raddensare un po’.

• Completare con il formaggio tagliato a dadini e mescolare: appena inizia a filare, servire caldo.

Vino consigliato

Rosso Cannonau di Oliena

© Riproduzione riservata