Sa panada è un cestino di pane ripieno, al cui interno gli ingredienti vengono cucinati come se fosse una pentola. Piatto tipico pasquale, in Sardegna ci sono decine di versioni. Tra le più famose quella di Oschiri (sa panada oschiresa chin petta de porcu).

Tempo: 3 ore e 40 minuti

Difficoltà: media

Ingredienti: semola 800 g, strutto 100 g, polpa di maiale 800 g (tutte le parti, anche secondarie),

pancetta o guanciale 100 g; aglio 2 spicchi, prezzemolo mezzo mazzetto, pepe,

sale, olio extravergine d’oliva; per le varianti: carne d’agnello 200 g, pomodoro secco 1.

Preparazione

- Disporre la semola sulla spianatoia, unire una presa di sale, l’acqua tiepida a poco a poco e lo strutto; mescolare fino ad amalgamare tutto (5 minuti).

- Lavorare bene la pasta per 25 minuti, fare una palla e lasciarla riposare, coperta da un telo, in luogo tiepido o fresco, per 1 ora.

- Preparare il ripieno, eliminando residui di ossa, lardo, tendini, cartilagini ecc.; tagliare la polpa a pezzi (10 minuti); oppure ottenere dei singoli pezzi più grandi.

- Mescolare all’insaccato prescelto, tagliato a quadratini minuscoli, con sale, pepe, aglio sminuzzato e prezzemolo tritato, ammorbidendo il tutto con poco olio (5 minuti), poi far riposare in frigo per 1 ora.

- Con l’impasto, preparare delle sfoglie spesse 3 mm e formare dei dischi, uno di 14 cm di diametro, la base, l’altro di 8 cm, il coperchio.

- Disporre sulla base un po’ di strutto e un paio di cucchiai di ripieno e il condimento, sollevare il bordo della sfoglia verso l’alto di 3 cm per formare un basso pentolino cilindrico, aiutandosi con un contenitore della misura giusta.

- Chiudere col coperchio, unire e “cucire” accuratamente a ispighitta (a spiga) i bordi, in maniera che sia ben chiusa, inumidendo le dita e la pasta per favorire l’adesione; forare la superficie (12 minuti in tutto).

- Cuocere per 45 minuti nel forno a 200° C, utilizzando una teglia rivestita da carta da forno unta d’olio.

- Toglierle le impanate appena sono debolmente dorate e servirle calde, tiepide o a temperatura ambiente; in inverno è sempre meglio riscaldarle.

Variante

Si può fare anche con agnello e pomodoro secco lavato dal sale e spezzettato; tutto il procedimento resta uguale.

Vino consigliato

Rosso Nebiolo di Luras.

© Riproduzione riservata