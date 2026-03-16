Oggi su Ricette sarde parliamo di un primo di terra molto saporito: i culurgiones ai funghi, crema alla zucca, pecorino e timo.

Per conoscere meglio questa preparazione abbiamo contattato Adriana Canu, chef a domicilio.

INGREDIENTI. 400 g semola rimacinata, 100 g farina 00, 250 circa di acqua, sale q.b, 10 g cacao, 500 g ricotta, 200 g pecorino, 1 zucca (io ho utilizzato la delica), 700-800 g funghi misti, timo q.b, 2 spicchi aglio, burro q.b.

PREPARAZIONE. «Fare due impasti uno con semola (200 g), farina 00 (50 g) sale e acqua e uno con semola (200 g) farina 00 (50 g) acqua, sale e cacao. Stendere tutti e due gli impasti. Con l’impasto al cacao creare delle strisce e sovrapporle all’impasto “bianco”. Ristendere la pasta in modo tale che le strisce al cacao aderiscano bene all’impasto bianco. A questo punto creare i cerchi per i culurgiones. Far saltare i funghi con uno spicchio d’aglio e tritarli con il coltello. Unire la ricotta con una parte di pecorino. Riempire i culurgiones e chiudere con la classica chiusura a spiga. Preparare la salsa mettendo in forno la zucca tagliata a pezzetti, con aglio e far cuocere a 190° per circa 45-60 minuti. Una volta cotta frullare solo la zucca, se è necessario aggiungere qualche goccia d’acqua per ammorbidire la salsa. Tenerla al caldo e lucidarla con un tocchetto di burro poco prima di servire i culurgiones. Cuocere i culurgiones per circa due minuti e farli saltare in burro e timo. Disporre nel piatto la salsa alla zucca, i culurgiones, una spolverata di pecorino e delle foglioline di timo».

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