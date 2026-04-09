Dalle 10 alle 20.30 è in programma sabato 11 aprile la decima edizione di “Cagliari, shopping, moda e bellezza”. Teatro dell’evento è “Villa Fanny” (ingresso in viale Merello). In primo piano le originali creazioni di molte stiliste sarde in campo per sostenere la causa dell’associazione “Mai più sole contro il tumore”.

È un’iniziativa voluta da Alessandra Marongiu, in arte Alessandra Margi, avvocata-imprenditrice che aiuta le donne vittime di soprusi e violenze. Con l’assistenza legale e con il lavoro all’interno della sua azienda. Un punto di partenza verso un futuro diverso. Alessandra Margi è un’appassionata di moda e dall’interesse per lo stile e il design è nato un laboratorio per la produzione di borse e altri accessori.

A Villa Fanny è prevista un’intensa giornata nella quale le stiliste coinvolte hanno la possibilità di mostrare i frutti del loro lavoro. «L’obbiettivo – spiega l’avvocata-imprenditrice - è quello di dare spazio e visibilità ad aziende di nicchia, animate dalla creatività femminile. Possono presentare i loro prodotti in una cornice familiare per dare ulteriori stimoli a un settore, attraversato da idee molto originali».

L’attenzione è anche rivolta alla solidarietà e all’attività dell’associazione “Mai più sole contro il tumore” che offre un concreto sostegno alle donne che devono affrontare una sfida molto impegnativa. Nel programma della giornata anche la presentazione del film “Fragheterra” della regista Katia Corda e una sorpresa di primavera per tutti gli ospiti.

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