Come si traduce “Sesi fattu e lassau”? E i concorrenti de “L’Eredità” sbagliano tuttiDomanda in limba al quiz tv condotto da Marco Liorni. Ma nessuno dei tre sfidanti riesce ad azzeccare la risposta corretta al primo colpo. In palio 50mila euro
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Test di sardo al quiz di Raiuno “L’Eredità” condotto da Marco Liorni, che nel rush finale della puntata di ieri sera ha proposto ai concorrenti una domanda in limba. Ovvero: «In sardo in genere ci si rivolge dicendo “Sesi fattu e lassau” a una persona che si mostra come...».
Quattro le opzioni proposte, per riuscire a vincere 50mila euro. La concorrente Germana ha scelto – sbagliando - la prima, traducendo con “Molto frettolosa”. Errore anche per la sfidante Noemi, che ha optato per tradurre con “persona con grande senso pratico”. E anche il terzo concorrente, Cristiano, non ha saputo dare la risposta corretta, scegliendo “incostante nelle amicizie o nelle passioni”.
Alla fine la palla è tornata di nuovo a Germana che al secondo tentativo ha indovinato facile, essendo rimasta un’unica risposta possibile: “Con poca voglia di fare”.
(Unioneonline)