Test di sardo al quiz di Raiuno “L’Eredità” condotto da Marco Liorni, che nel rush finale della puntata di ieri sera ha proposto ai concorrenti una domanda in limba. Ovvero: «In sardo in genere ci si rivolge dicendo “Sesi fattu e lassau” a una persona che si mostra come...».

Quattro le opzioni proposte, per riuscire a vincere 50mila euro. La concorrente Germana ha scelto – sbagliando - la prima, traducendo con “Molto frettolosa”. Errore anche per la sfidante Noemi, che ha optato per tradurre con “persona con grande senso pratico”. E anche il terzo concorrente, Cristiano, non ha saputo dare la risposta corretta, scegliendo “incostante nelle amicizie o nelle passioni”.

Alla fine la palla è tornata di nuovo a Germana che al secondo tentativo ha indovinato facile, essendo rimasta un’unica risposta possibile: “Con poca voglia di fare”.

(Unioneonline)

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