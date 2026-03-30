Oggi su Ricette sarde parliamo di un primo di terra perfetto per l’inizio della primavera: il risotto agli asparagi.

INGREDIENTI

Riso, asparagi selvatici, cipolla, brodo vegetale, grana padano, burro, sale, olio evo.

PREPARAZIONE

È necessario innanzitutto cuocere gli asparagi al vapore, con poco sale, per circa dieci minuti: devono essere abbastanza croccanti. Successivamente si tagliano le punte. A questo punto in una padella bisogna mettere del burro con le punte degli asparagi, in modo che queste si insaporiscano. Gli altri asparagi devono invece essere tagliati a rondelle. Intanto in un’altra pentola si fa fondere del burro con un po’ d’olio evo e della cipolla tritata. Si aggiunge quindi il riso, lo si fa tostare e poi si inseriscono gli asparagi a rondelle. Successivamente bisogna mischiare il tutto e poi bagnarlo con del brodo caldo. Si cuoce il risotto con l’aggiunta di un po’ di brodo via via che questo viene assorbito. Una volta terminata la cottura, si controlla quindi il sale, si aggiungono le punte di asparagi e le si manteca con il burro e il grana grattugiato. Infine, si mescola il tutto e lo si lascia poi riposare per qualche minuto: a questo punto si può servire il risotto caldo.

© Riproduzione riservata