Spigola con gamberi, patate e pomodorini, secondo di mare davvero saporitoUn piatto semplice che esalta il sapore delle materie prime
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Oggi su Ricette sarde parliamo di un secondo piatto di mare che esalta il sapore della spigola: la spigola con i gamberi.
INGREDIENTI. 1 spigola, code di gamberi di media dimensione, panna da cucina, fette di pane, prezzemolo, latte, olio evo, sale, pepe.
PREPARAZIONE. Bisogna innanzitutto squamare la spigola e sventrarla. La si deve quindi lavare con l’acqua, asciugarla e poi sfilettarla. Successivamente si fanno alcune incisioni sui filetti della spigola. A questo punto si mettono due fette di pane in ammollo nel latte: le si fa ammorbidire, si strizzano, si tritano a pezzi molto piccoli e si mettono in un recipiente. Si può quindi inserire la panna, le code di gamberi precedentemente fatte a dadini, del prezzemolo tritato, sale e pepe. Si amalgama quindi il composto e lo si utilizza per farcire i filetti di spigola. Successivamente si legano i filetti con dello spago e si mettono in una teglia. Si aggiunge dell’olio evo e si mettono in forno a 180°. Il tempo di cottura è di circa 12 minuti. Una volta che si estrae la spigola dal forno, si toglie lo spago e la si serve in tavola. Si accompagna molto bene con un contorno di patate lesse o al forno, a piacere si possono aggiungere dei pomodorini.