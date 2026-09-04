Oggi su Ricette sarde parliamo di un primo piatto saporito, che unisce la tradizione della fregola sarda alla terra (i pomodorini) e al mare (il pesce spada). La fregola al sugo di pesce spada e rucola (Fregula cun bagna de pisci de spadae arruchitta) è un piatto diffuso soprattutto nella zona costiera centro-meridionale dell’Isola.

Tempo: 55 minuti

Difficoltà: bassa

Ingredienti: fregola media 220 g, pescespada (polpa) 300 g; pomodori maturi 2 o passata di pomodoro 120 g; concentrato di pomodoro 2 cucchiaini; aglio 2 spicchi, prezzemolo mezzo mazzetto, olio extravergine d’oliva, vino bianco mezzo bicchiere, peperoncino in polvere, sale, pepe, rucola; fumetto di pesce 2 bicchieri.

Preparazione

• Soffriggere l’aglio tritato in poco olio per 3 minuti.

• Unire la polpa di pesce spada ripulita, privata della pelle e della lisca, e tagliata a cubetti (2 minuti).

• Rosolare sempre a fuoco alto per altri 3 minuti.

• Versare gradualmente il vino e farlo evaporare, poi i pomodori sbucciati e spezzettati (o la passata) e il concentrato, quest’ultimo diluito in mezzo bicchiere d’acqua.

• Usare anche un brodino di pesce avanzato da altre preparazioni: si fa bollendo in acqua scarti di pesce e aromi come cipolla, sedano e carota per 30 minuti, filtrando il liquido ottenuto.

• Salare e cucinare per 5 minuti a fuoco basso, mescolando spesso, poi aggiungere la fregola; diluire la salsa con il fumetto di pesce e cospargere di peperoncino.

• Continuare per altri 12 minuti, sempre mescolando, fino a quando la fregola è cotta (i tempi possono leggermente variare, in base al tipo prescelto).

• Aromatizzare con il prezzemolo tritato, la rucola e il pepe, regolare se necessario il sale, mescolare ancora e servire subito.

Vino consigliato

Rosso Cagnulari di Alghero.

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