La fregola al sugo di pesce spada e rucolaUn primo piatto che unisce la tradizione della fregula sarda ai sapori del mare e della terra
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Oggi su Ricette sarde parliamo di un primo piatto saporito, che unisce la tradizione della fregola sarda alla terra (i pomodorini) e al mare (il pesce spada). La fregola al sugo di pesce spada e rucola (Fregula cun bagna de pisci de spadae arruchitta) è un piatto diffuso soprattutto nella zona costiera centro-meridionale dell’Isola.
Tempo: 55 minuti
Difficoltà: bassa
Ingredienti: fregola media 220 g, pescespada (polpa) 300 g; pomodori maturi 2 o passata di pomodoro 120 g; concentrato di pomodoro 2 cucchiaini; aglio 2 spicchi, prezzemolo mezzo mazzetto, olio extravergine d’oliva, vino bianco mezzo bicchiere, peperoncino in polvere, sale, pepe, rucola; fumetto di pesce 2 bicchieri.
Preparazione
• Soffriggere l’aglio tritato in poco olio per 3 minuti.
• Unire la polpa di pesce spada ripulita, privata della pelle e della lisca, e tagliata a cubetti (2 minuti).
• Rosolare sempre a fuoco alto per altri 3 minuti.
• Versare gradualmente il vino e farlo evaporare, poi i pomodori sbucciati e spezzettati (o la passata) e il concentrato, quest’ultimo diluito in mezzo bicchiere d’acqua.
• Usare anche un brodino di pesce avanzato da altre preparazioni: si fa bollendo in acqua scarti di pesce e aromi come cipolla, sedano e carota per 30 minuti, filtrando il liquido ottenuto.
• Salare e cucinare per 5 minuti a fuoco basso, mescolando spesso, poi aggiungere la fregola; diluire la salsa con il fumetto di pesce e cospargere di peperoncino.
• Continuare per altri 12 minuti, sempre mescolando, fino a quando la fregola è cotta (i tempi possono leggermente variare, in base al tipo prescelto).
• Aromatizzare con il prezzemolo tritato, la rucola e il pepe, regolare se necessario il sale, mescolare ancora e servire subito.
Vino consigliato
Rosso Cagnulari di Alghero.