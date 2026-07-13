La tartare di sarago con olive bruciate, melone e basilico, piatto di mare veloce ed estivoUn piatto per l’estate
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Oggi su Ricette sarde parliamo di un piatto di mare perfetto per l’estate: la tartare di sarago con olive bruciate, melone e basilico.
Per conoscere meglio questa preparazione abbiamo contattato Stiven Toro, chef e titolare del ristorante ‘La Conchiglia’ di Porto San Paolo.
INGREDIENTI. 1 sarago di 500 gr, ½ melone, 100 gr di olive nere, basilico.
PREPARAZIONE. «Innanzitutto, si pulisce e si taglia grossolanamente il sarago. Poi si taglia a piacere mezzo melone. Infine, si fanno seccare le olive nere in forno per 2 ore a 30° e successivamente si frullano.
Nell’impiattamento si usano quindi i pezzi di melone come base, a cui poi si sovrappone il sarago, ricoperto dalle olive frullate e da qualche foglia di basilico».