Oggi su Ricette sarde parliamo di un piatto di mare perfetto per l’estate: la tartare di sarago con olive bruciate, melone e basilico. 

Per conoscere meglio questa preparazione abbiamo contattato Stiven Toro, chef e titolare del ristorante ‘La Conchiglia’ di Porto San Paolo.

INGREDIENTI. 1 sarago di 500 gr, ½ melone, 100 gr di olive nere, basilico.

PREPARAZIONE. «Innanzitutto, si pulisce e si taglia grossolanamente il sarago. Poi si taglia a piacere mezzo melone. Infine, si fanno seccare le olive nere in forno per 2 ore a 30° e successivamente si frullano.

Nell’impiattamento si usano quindi i pezzi di melone come base, a cui poi si sovrappone il sarago, ricoperto dalle olive frullate e da qualche foglia di basilico».

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