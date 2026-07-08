La casseruolina di verdure alla sarda, contorno tipico dell’entroterraGustoso e semplice da preparare, può essere anche un piatto unico su cui basare il pasto
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Oggi su Ricette Sarde parliamo della casseruolina di verdure alla sarda (cassoledda de bidrura a sa sarda), un gustoso contorno, o piatto unico, a base di zucchne, melanzante, carote, pomodori e fagiolini.
Nato e diffuso nell’entroterra dell’Isola, è molto semplice da preparare.
Tempo: 1 ora e 45 minuti
Difficoltà: bassa
Ingredienti: melanzane 250 g, zucchine 200 g, carote 150 g, pomodori 200 g, fagiolini freschi 150 g, cipolla 1; per il soffritto, cipolle 2, aglio 4 spicchi, basilico 10 foglie, olio extravergine d’oliva 6 cucchiai; brodo vegetale 2 bicchieri (fatto con cipolla 1, sedano 1, carota 1, patata 1, pomodoro 1, finocchio 1, prezzemolo, basilico, sale); alloro 4 foglie, salvia 4 foglie, sale.
Preparazione
• Approntare il brodo, bollendo per 40 minuti le verdure elencate, lasciate intere.
• Lavare e tagliare le verdure nel modo più adatto a ciascuna, dadini, rondelle o pezzetti (10 minuti).
• Tritare cipolle, aglio e basilico (4 minuti).
• Soffriggere questo abbondante trito nell’olio, con l’alloro a foglie intere, per 6 minuti, a fuoco basso, finché la cipolla risulterà ben imbiondita.
• Unire le verdure e rosolarle per altri 6 minuti, mescolando quasi in continuazione
• Salare, coprire e cuocere sempre a fuoco basso per 10 minuti, lasciando consumare bene tutta l’acqua di vegetazione.
• Bagnare con il brodo e continuare per altri 30 minuti.
• Regolare eventualmente di sale verso fine cottura, guarnire e aromatizzare con foglie di salvia e servire caldo.
Vino consigliato
Bianco Isola dei Nuraghi IGT