Oggi su Ricette sarde parliamo dell’aragosta alla castellanese o all’aragonese (aligusta a la castellanesa o a l’aragonesa). Un piatto nato a Castelsardo, diffuso nelle zone costiere dell’Anglona e del Golfo dell’Asinara, capace di esaltare le qualità e il gusto del crostaceo.

Tempo: 1 ora

Difficoltà: media

Ingredienti: aragosta femmina 1 kg; aceto di vino bianco 1 cucchiaio, limone 1, olio extra vergine d’oliva di alta qualità 2-3 cucchiai; per la variante in rosso: pomodori 150 g, aglio 2 spicchi, cipolla mezza, peperoncino mezzo, olio qualche cucchiaio, sale.

Preparazione

• Lessare un’aragosta femmina, con le uova, in acqua bollente leggermente salata, per 20 minuti.

• Spremere il succo del limone (2 minuti).

• Togliere il crostaceo dalla pentola e lasciarlo raffreddare 20 minuti.

• Spaccarlo con un coltello in lungo.

• Tagliarlo anche trasversalmente a pezzi medi; estrarre la polpa, mettendola da parte (10 minuti).

• Mettere in una ciotola le uova, il liquido della testa, il succo del limone, l’aceto e l’olio; mescolare il tutto e poi emulsionare bene con le fruste (4-6 minuti).

• Condire la polpa del crostaceo con questa salsetta; servire a temperatura ambiente.

Variante

Preparare un semplice sugo di pomodoro facendo imbiondire nell’olio aglio e cipolla tritati, unendo poi i pomodori passati e condendo con peperoncino; dopo 10 minuti di cottura, unire la salsetta a base di uova d’aragosta descritta prima, mescolare brevemente e spegnere; preparare l’aragosta lessandola come riportato e servirla tiepida. Si ottiene in questo modo la ricetta dell’aragosta alla castellanese “in rosso”.

Curiosità

Per il condimento finale, si raccomanda l’utilizzo di un olio extravergine di notevole qualità. A Castelsardo

la pietanza si irrora tradizionalmente solo con l’olio extravergine locale, chiamato miliddu. I due procedimenti proposti per preparare lo squisito crostaceo sono tipici dell’antica città, “capoluogo” dell’Anglona; per quanto abbastanza differenti, si identificano con gli stessi nomi.

Vino consigliato

Bianco della Nurra IGT.

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