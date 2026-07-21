Oggi su Ricette sarde parliamo di un piatto di mare molto semplice ma gustoso: il crudo di gambero rosso (di La Caletta), lardo di Fonni al cannello e albicocche fermentate.

Per conoscere meglio questa preparazione abbiamo contattato Adriana Canu, chef a domicilio.

INGREDIENTI. Per le albicocche fermentate: albicocche 70g, acqua 40 g, Sale 1%.

PREPARAZIONE. «Tagliare le albicocche a metà. Unire il sale all’acqua. Prendere un contenitore ermetico della grandezza adatta a contenere il quantitativo di albicocche e acqua. Adagiare le albicocche all’interno del barattolo ermetico, aggiungere la soluzione di acqua e sale fino a coprire bene le albicocche. Lasciar fermentare fuori dal frigo per circa 3/4 giorni aprendo il barattolo una volta al giorno e assicurandosi che le albicocche siano sempre coperte dall’ acqua. Una volta passati 3/4 giorni frullare le albicocche e ricavarne una salsa.

Per i gamberi: eliminare il carapace e la testa dal gambero (non si butta via nulla dal carapace e dalle teste si ricava una buona salsa, quella che oggi noi chiamiamo “bisque”). Adagiare su ogni gambero delle fettine sottilissime di lardo e passare il cannello a fiamma alta in modo tale che si sciolga e si intraveda nuovamente il gambero. Alternare il gambero con il lardo alla salsa di albicocche e concludere con un germoglio dal gusto erbaceo».

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