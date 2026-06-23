Oggi su Ricette sarde parliamo dell’agnello allo zafferano (angioni cun tzaffaranu), un gustoso secondo piatto tipico della Sardegna, nato nel Campidano e nella Marmilla e diffuso nell’intera area centro-meridionale dell’Isola.

Tempo: 55 minuti, più altri 40 minuti per il brodo

Difficoltà: bassa

Ingredienti: agnello sardo (polpa) 1 kg; olio extravergine d’oliva mezzo bicchiere, aglio,

prezzemolo; pomodori freschi 2, pomodori secchi 2; zafferano 2 bustine; brodo di carne

fatto con manzo 200 g, patata 1, cipolla 1, sedano 1 costa, carota 1, pomodoro 1, pomodoro

secco 1, basilico 1 rametto, sale.

Preparazione

• Preparare un semplice brodo di carne bollendo in 1 litro d’acqua salata gli ingredienti indicati per 40 minuti.

• Soffriggere l’aglio e quasi tutto il prezzemolo ben sminuzzati nell’olio già caldo, fino a doratura.

• Aggiungere la carne e rosolarla per 8 minuti, rigirandola spesso.

• Unire i pomodori freschi tagliuzzati, passare al fuoco lento e cuocere per 20 minuti.

• Continuare con i pomodori secchi a pezzetti, mescolando bene (2 minuti).

• Bagnare con mezzi bicchieri di brodo e portare quasi a termine la cottura in altri 10 minuti; fare in modo in modo che la salsa resti sempre abbondante e cremosa.

• Alla fine sciogliere lo zafferano in poco brodo caldo e irrorare la carne, mescolando per altri 2 minuti.

• Spegnere, spolverare con poco prezzemolo tritato, lasciar insaporire un attimo e servire caldo.

Varianti

Al posto del brodo di carne si può utilizzare un brodo vegetale, fatto con gli stessi ingredienti indicati ma

senza il manzo. Se si preferisce ottenere una pietanza ancora più leggera, basta solo dell’acqua calda.

Vino consigliato

Rosso della Marmilla IGT.

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