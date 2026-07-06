Gli spiedini di tonno, pratici e gustosiSi possono cuocere alla brace o in forno
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Oggi su Ricette sarde parliamo di un piatto di mare molto gustoso: gli spiedini di tonno.
INGREDIENTI. Trancio di tonno, 10 foglie d’alloro, un ciuffo di prezzemolo, olio, sale.
PREPARAZIONE. Si taglia il trancio di tonno in cubi di circa tre centimetri a lato, si dispongono a strati su un piatto e si cospargono di sale tra i vari strati.
Si aspetta che si insaporiscano per una decina di minuti e poi li si infilza con uno spiedino, mettendo una foglia d’alloro tra un cubetto e l’altro. Si possono cuocere alla brace o in forno. Durante la cottura, che è fondamentale sia rapida, si spennellano con dell’olio evo almeno una volta, magari usando un ciuffo di prezzemolo tenuto dai gambi.
Poco prima di toglierli dal fuoco, si coprono con della semola a grana fina o se si preferisce con dei semi di sesamo, si solleva un po’ la fiamma per far dorare la semola o il sesamo e poi si possono servire caldissimi.